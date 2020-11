Chinesisches E-Auto ist dreiste Kopie des VW ID.3

Technische Daten

Der Didi D1 kommt mit einem 136 PS starken Elektromotor, der an der Vorderachse sitzt. Der Akku hat eine Kapazität von 50 kWh und soll eine Reichweite (NEDC) von bis zu 418 Kilometer ermöglichen. Der D1 soll ab 2021 produziert werden. Auffallen werden die Ähnlichkeiten zwischen den beiden E-Autos in China eher nicht. Denn der VW ID.3 wird in China nicht verkauft.