Chinesisches E-Auto hat mit Sicherheitsproblem zu kämpfen

Der deutsche Automobilclub ADAC hat bei einem Test festgestellt, dass das chinesische Elektroauto Ora Funky Cat ein Sicherheitsproblem hat. Beim Herausziehen des Ladesteckers wird der Ladevorgang nicht unterbrochen, wodurch es zu Funkenflug, einem Knall und Brandgeruch kommen kann. Langfristig hätten Kontakte dadurch einen höheren Verschleiß.

➤ Mehr lesen: Diese chinesischen Elektroautos starten 2023 in Österreich

Entriegelung ja, Ladestopp nein

Normalerweise werden Ladestecker während des Ladevorgangs verriegelt, schreibt der ADAC. Entriegelt werden die Typ-2-Stecker über den Zündschlüssel. Auch beim Ora Funky Cat ist das so. Nach dem Entriegeln fließt aber weiter Strom. Aus Sicht des Automobilclubs ist das ein nicht zulässiges Verfahren. Der Hersteller wird aufgefordert, die Funktionen zur Entriegelung und Beendigung des Ladevorgangs umgehend zu überarbeiten.

In Deutschland verfügbar

Vom Hersteller und dem Importeur des E-Autos in Deutschland heißt es, man habe alle gültigen Normen eingehalten, das Fahrzeug sei sicher. Wie Golem berichtet, hat der ADAC das Kraftfahrtbundesamt über seine Erkenntnisse informiert. Der Ora Funky Cat wurde Anfang 2023 auf den deutschen Markt gebracht. Er hat einen 41 kWh Akku, eine Reichweite von 310 Kilometer und wird in Deutschland ab 39.000 Euro verkauft. In Österreich ist das Auto noch nicht erhältlich. Bei einem Crashtest des ÖAMTC hat es jedenfalls gut abgeschnitten.