Wieder kritische Sicherheitslücke: Chrome-Browser sofort updaten

So funktioniert es am PC unc Mac

Die Updates sollten am Smartphone, Tablet und Desktop-PC erfolgen. Am Computer klickt man, sobald man den Chrome-Browser geöffnet hat, auf „Hilfe“ und „Über Chrome“ und sieht sofort, ob ein Update veröffentlicht wurde und ob der Browser auf dem neuesten Stand ist. Wenn eine Update verfügbar ist, aktualisiert sich der Browser. Am Ende des Prozesses muss man den Browser neu starten.