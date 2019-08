Das iPhone soll wieder einen Fingerabdruckscanner bekommen

Technik nicht ausgereift genug

Während die meisten Hersteller von Android-Phones mittlerweile die Fingerprintscanner in die Displays integrieren, verzichtet Apple auf diese neue Technologie. Der Grund: Im Gegensatz zu dedizierten Flächen für entsprechende Sensoren, sind In-Display-Fingerabdruckscanner langsamer, fehleranfälliger und verbrauchen mehr Energie. Dass die Technik noch nicht perfektioniert wurde, ist laut Kuo der Grund, warum Apple sie nicht nutzt.

Kürzlich eingereichte, entsprechende Apple-Patente würden darauf hindeuten, dass sich der iPhone-Hersteller nicht endgültig von Fingerprintsensoren verabschieden will. Offenbar will Apple die Technologie weiterentwickeln und dann erst in seinen Geräten verbauen.