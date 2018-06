Das ist das kleinste Outdoor-Smartphone der Welt

Erste Geräte im Oktober

Unihertz will ab Oktober dieses Jahres mit der Auslieferung der ersten Geräte beginnen. Wer sich mit einem Betrag von umgerechnet 186 Euro an der Kickstarter-Kampagne beteiligt, soll ein Atom-Smartphone erhalten. Laut Beschreibung soll der reguläre Marktpreis des Outdoor-Handys in etwa bei 260 Euro liegen.