Das neue Smartphone von Vivo hat eine Gimbal-Kamera

Das AMOLED-Display misst 6,45 Zoll und löst mit 2.330 x 1.080 Pixel auf. An den seitlichen Rändern ist es stark nach hinten gebogen. Vivo nennt seinen Screen "120-degree FullView Edgeless Display". Das bedeutet auch, dass seitlich kein Platz für Tasten bleibt. So wird etwa die Lautstärke über den berührungsempfindlichen Waterfall-Screen geregelt. Der Akku soll sich mit 60 Watt kabellos aufladen lassen.

Konzept-Smartphone

Die Konzept-Handys von Vivo aus der Apex-Reihe gehören schon zur jährlichen Smartphone-Tradition. Diese Smartphones schaffen es in der Regel nicht in dieser Form bis zur Serienreife. Einzelne Funktionen und Komponenten kommen aber meist in verschiedenen Modellen - manchmal auch in abgeschwächter Form - zur Anwendung.