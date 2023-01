DAZN verlangt von Neukunden in Deutschland jetzt noch mehr Geld

DAZN-Einsteiger*innen in Deutschland müssen für das monatlich kündbare Abopaket tiefer in die Tasche greifen.

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat mit einer neuen Preisstruktur die Abo-Kosten für seine deutschen Neukunden erhöht. Für Bestandskunden ändere sich nichts, bestätigte DAZN am Mittwoch. Der Streamingdienst bietet nun drei verschiedene Pakete für neue Kunden an. In Österreich ändert sich erstmal nichts.

Drei Sport-Pakete in Deutschland

Wer das komplette Angebot sehen will, zahlt bei Abschluss eines Vertrags mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit 39,99 Euro (im Jahresabo 29,99 Euro). Das Paket heißt DAZN Unlimited und kostet 10 Euro mehr als das bisher teuerste Angebot.

Paket Nummer zwei trägt den Namen DAZN Standard. Es enthält die für Fans wichtigen Freitags- und Sonntags-Partien der Fußball-Bundesliga sowie fast alle Spiele der Champions League und kostet mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit 29,99 Euro (im Jahresabo 24,99 Euro). Im Vergleich zum vorherigen Angebot fehlen unter anderem Pokalspiele aus England und Italien.

Wer auf Bundesliga, Champions League und andere Liga-Wettbewerbe im Fußball verzichten kann, bucht DAZN World. Das Einsteiger-Paket für 9,99 Euro beinhaltet unter anderem Darts, Handball und Tennis.

Keine Änderung in Österreich

Für österreichische Kund*innen bleibt zunächst alles beim Alten. Im Februar 2022 zog der Streamingdienst allerdings Kritik auf sich, als er den Preis für das monatlich kündbare Abo für Neukund*innen auf 29,99 Euro verdoppelte. Im August 2022 folgte ein Preisanstieg auch für Bestandskund*innen.

Für das Jahresabo werden in Österreich momentan monatlich 19,99 Euro fällig, also etwa 240 Euro. Damit schraubte man den Preis vom vergangenen Februar etwas herunter, da zahlte man nämlich noch 275 Euro.