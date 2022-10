Die besten Apps für den Start in die neue NBA Saison

Nach der NFL ist nun auch die NBA in die neue Saison gestartet. Mit den richtigen Apps holen wir alles aus den Spielen raus.

Diese Woche ist die NBA in ihre 77. Saison gestartet. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 82 Spiele in der Regular Season zu bestaunen. Dauer-Sieger und Titelverteidiger Golden State Warriors zählt auch diesmal wieder zum Favoritenkreis, Teams wie die Boston Celtics oder die Milwaukee Bucks werden aber auch in diesem Jahr alles daran setzen, einen erneuten Golden-State-Sieg zu verhindern. Während wir noch nicht wissen, welche Teams es in den Finals zu sehen gibt, können wir mit den richtigen Apps den Weg aller Teams dorthin mitverfolgen. Wir stellen euch diese Apps zur NBA vor: DAZN: iOS und Android

iOS und Android NBA : iOS und Android

iOS und Android Reddit : iOS und Android

iOS und Android Yahoo Fantasy Sports : iOS und Android

iOS und Android ESPN: iOS und Android

DAZN Das größte individuelle Rechte-Paket an der NBA besitzt in der DACH-Region DAZN. Schon zum Start des Streamingdienstes 2016 war die National Basketball Association im Portfolio des Online-Dienstes vertreten. Auch in dieser Saison kommen Abonnent*innen von DAZN wieder in den Genuss jeder Menge Spiele. Wer als genereller Basketball-Fan einfach nur die beste Liga der Welt sehen möchte, bekommt hier ein verhältnismäßig großes Angebot. In der Regel werden 7 Spiele pro Woche von DAZN übertragen, dazu eine Playoff-Partie pro Spieltag und alle Conference-Finals und die NBA Finals. DAZN bietet für die Spiele deutschen Kommentar an, vereinzelt steht auch der Originalkommentar aus den USA zur Verfügung. DAZN selbst bietet die NBA nur als Teils seines Gesamtpaketes an, welches unter anderem auch die NFL, Fußball oder Tennis enthält. Der Preis ist dementsprechend hoch und für all jene, die nur vereinzelt Inhalte konsumieren möchten, deutlich zu hoch. 29,99 Euro pro Monat werden fällig, durch ein Jahresabonnement lässt sich dieser Preis auf immerhin 24,99 Euro drücken. Während die Apps von DAZN mir rein oberflächlich gut gefallen, sind Kleinigkeiten wie etwa die fehlende Einstellungsmöglichkeit der Auflösung bzw. Bitrate manchmal etwas lästig. Auch die fehlende Möglichkeit, mehrere Streams gleichzeitig etwa auf dem Tablet zu sehen, trüben das Erlebnis manchmal. DAZN ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

NBA Die offizielle App der NBA kann man getrost als eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Während es sich bei vielen Firmen mittlerweile stark verbreitet hat, die eigenen Angebote auf hunderte Apps zu verteilen, bietet die NBA ihre Inhalte gesammelt in einer App an. In der offiziellen App finden Basketball-Fans quasi alles, was es rund um die Spiele und die Teams zu wissen gibt. Finden gerade Spiele statt, präsentiert die App diese prominent im Dashboard, um schnell darauf zugreifen zu können. Die NBA-App bietet nämlich nicht nur Berichte und Spielstände, sie agiert auch gleich als offizielle Streaming-App. Hier können sich Fans der NBA eines der verschiedenen Abonnements buchen, um die gewünschten Spiele mitverfolgen zu können. Für Hardcore-Fans, die kein Spiel verpassen möchten, gibt es den League Pass um 109,99 Euro im Jahr. Hier bekommen wir alle Spiele auf den Geräten unserer Wahl geboten, ohne auf Übertragungsrechte achten zu müssen. Überfällt uns der NBA-Gusto nur spontan, gibt es auch eine monatliche Version um 17,99 Euro. Abseits der Live-Spiele ist auch der Liga-eigene 24-Stunden-Sender sowie das historische Archiv jederzeit verfügbar, über das sich tausende alte und legendäre Spiele noch einmal erleben lassen. Was an der NBA-App besonders gut gefällt ist ein verhältnismäßig aufgeräumtes Design, bei dem die Top-Inhalte, Scores und Streams ganz klar im Fokus stehen. Wenn einmal keine Spiele stattfinden, können wir uns immer noch mit Berichten aus allen Lagern beschäftigen oder die Unmengen an Statistiken durchforsten, die die App zu bieten hat. Für NBA-Liebhaber ist die offizielle App auf jeden Fall Pflicht. NBA ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Reddit Wenn es um große Sportligen wie etwa die NBA geht, gehört auch Reddit für echte Fans zum Teil der Ausstattung. Das soziale Netzwerk bietet dank seiner Subreddits den perfekten Ort, um sich zu Sportligen wie etwa der NBA auszutauschen. Im Subreddit r/nba finden sich tausenden NBA-Begeisterte, die miteinander diskutieren und relevante Inhalte teilen. So bekommen wir beispielsweise mit nur kurzer Verzögerung die wichtigsten Highlights aus den verschiedensten Partien serviert. Direkt unter den jeweiligen Videos kann dann mit anderen aus der ganzen Welt diskutiert werden. Gibt es heiße Trade-Gerüchte oder das ein oder andere Skandälchen, bekommen wir auch hier die wichtigsten Informationen von verschiedensten Quellen serviert. Durch die Up- und Downvote-Funktion bei Reddit sehen wir vom Schwarm als wichtig oder als interessant erachtetet Inhalte immer zuerst. Selbstverständlich können wir aber auch nach neu oder kontrovers sortieren, um andere Inhalte abseits der Top-Posts zu sehen. Während die offizielle Reddit-App nicht unbedingt zu meinen Lieblingen zählt, bekommt sie den Job erledigt. Für all jene, die auch hier eine schöne App-Experience haben möchten, empfehlen sich Apollo für iOS und Boost für Android als Third-Party-Client. Reddit ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Yahoo Fantasy Sports Gerade für die amerikanischen Ligen spielen Fantasy-Games eine große Rolle. Während es früher rein um die Unterhaltung ging, haben sich mittlerweile ganze Wettanbieter um die Fantasy-Games gebildet, die ein Vermögen durch unser vermeintliches Fachwissen versprechen. Wer Fantasy hauptsächlich für den Spaß und die Kompetitive-Komponente spielt, ist bei Yahoo Fantasy Sports gut aufgehoben. Die App bietet eine riesengroße Auswahl an Sportarten und Ligen, die mit Fantasy-Ligen und -Teams bespielt werden können. Auch vertreten ist hier die NBA. Während Fantasy mit Freund*innen selbstverständlich am meisten Spaß macht, mag es in unseren Breitengraden gar nicht so leicht sein, mehrere Gleichgesinnte im Freundeskreis zu finden, die mit uns eine Liga bespielen. Praktischerweise können wir aber auch an den tausenden frei erstellten Ligen teilnehmen, wo wir gegen Spieler*innen aus der ganzen Welt antreten. Wie bei den anderen Sportarten ist auch beim NBA-Fantasy der Draft ein essenzieller Bestandteil des Spieles. Schon hier, ganz zu Beginn der Saison, legen wir den Grundstein für Erfolg oder Misserfolg. Yahoo Fantasy Sports ermöglicht uns hier einen Draft direkt in der App. Ein meiner Meinung nach besonders cooles Feature, haben doch einige Fantasy-Apps es bis heute nicht geschafft, einen brauchbaren App-Draft zu integrieren. Ist die Spieler-Beschaffung erledigt, kann es in die Saison gehen. Jedoch Woche spielen wir gegen Spieler*innen aus unserer Liga, um in der Tabelle am Ende der Regular Season möglichst weit oben zu stehen. An jedem Spieltag gilt es dabei auf Verletzungen, Form und Matchups in der NBA zu achten, um möglichst viele Punkte aus unseren Spielern herausholen zu können. Yahoo Fantasy Sports zeichnet sich nicht nur durch die flinke und übersichtliche Oberfläche aus. Wer etwa auch noch für NFL und NHL Fantasy spielt, kann dank der vielen integrieren Sportarten mit einer App alle Teams verwalten. Yahoo Fantasy Sports ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.