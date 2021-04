Disney: Roboter-Darsteller statt Menschen in Kostümen

Die Roboter sollen mit Gästen der Disney-Themenparks interagieren und in verschiedene Rollen schlüpfen.

Um Groot und andere berühmte Charaktere in den Themenparks von Walt Disney zum Leben zu erwecken, will das Medienunternehmen künftig keine kostümierten Menschen mehr einsetzen, sondern Roboter. Das geht aus einem Bericht von TechCrunch hervor.

Innerhalb von 3 Jahren wurde im Rahmen des Kiwi-Projekts bereits ein kleiner Roboter entwickelt, der sich bewegen, schauspielern und in mehrere Charaktere schlüpfen kann – unter anderem Baby Groot (im Bild), bekannt aus dem Film "Guardians of the Galaxy 2".