10 Minuten laden für 400 Kilometer: Neuer E-Auto-Akku von CATL

Der chinesische Akku-Hersteller CATL, ein wichtiger Zulieferer von Tesla, hat ein vielversprechendes Batteriesystem entwickelt. Der Akku namens Shenxing (zu Deutsch etwa "göttähnliche Bewegung") soll in der Lage sein, innerhalb von nur 10 Minuten Strom für 400 Kilometer zu tanken.

Mit einer einzigen Ladung könnte ein Elektroauto mit einer solchen Batterie also in etwa die Strecke von Wien nach München zurücklegen. CATL-CTO Gao Han stellte Shenxing in einer Pressekonferenz am Mittwoch offiziell vor.

