E-Bike Flit M2 wird mit einem halben Kilo Kaviar geliefert
Flit, ein 2016 gegründeter E-Faltrad-Hersteller aus Großbritannien, hat derzeit nur ein einziges Modell im Sortiment. Das Flit M2 ist mit 14,5 Kilogramm ein besonders leichtes Klapprad mit elektrischem 250-Watt-Antrieb.
Es kostet 2.499 britische Pfund (knapp 2.900 Euro) und wird am Unternehmenssitz in Cambridge zusammengebaut. Auch der Rahmen aus Aluminium wird vor Ort handgefertigt.
Nun macht Flit mit einem Sonderangebot Schlagzeilen: Das M2 gibt es laut Cycling Electric im Bundle mit einem halben Kilo Kaviar für 5.800 britische Pfund (etwa 6.000 Euro).
Konkurrenzprodukt mehr als doppelt so teuer
Das Angebot ist ein Augenzwinkern in Richtung des weit bekannteren Konkurrenten Brompton. Der traditionsreiche Faltrad-Hersteller hat mit der neuen T-line ein nur 14,1 Kilogramm schweres E-Modell vorgestellt. Es kostet 5.799 britische Pfund bzw. 6.799 Euro und ist damit doppelt so teuer wie das E-Faltrad von Flit.
„3.300 Pfund für ein halbes Kilo weniger Gewicht – das sind etwa 7 Pfund pro Gramm eingespartem Gewicht“, sagt Flit-Mitgründer Alex Murray gegenüber Cycling Electric. „Es stellt sich heraus, dass man für 7 Pfund pro Gramm eine Menge Dinge kaufen kann, darunter hochwertigen Kaviar von Fortnum & Masons. Angesichts der aktuellen Lebenshaltungskosten haben wir beschlossen, Pendlern das zu geben, was sie eindeutig verlangen: ein FLIT M2 Falt-E-Bike plus eine halbe-Kilo-Dose Kaviar, um ihre Fahrt anzutreiben, zum Schnäppchenpreis von 5.800 Pfund“, so Murray weiter.
➤ Mehr lesen: Das leichteste E-Bike der Welt wiegt weniger als 11 Kilogramm
Fokus auf Bezahlbarkeit
Gewichtseinsparungen sind schön und gut, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls wichtig. Flit lege daher Wert auf Bezahlbarkeit. Intelligentes Design statt übertriebener Preise sei das, was großartige E-Bikes zugänglich mache, meint Murray.
Das M2 biete genau das: Der 230-Wh-Akku hat eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern und lädt in 3 Stunden – innerhalb und außerhalb des Fahrrads. Zusammengeklappt ist es 79,7 x 60 x 30,5 Zentimeter groß. Ausgeklappt und fahrbereit misst es 1,40 x 1,13 Meter, der Lenker ist 49 Zentimeter breit. Die Räder haben einen Durchmesser von 16 Zoll, sowohl vorne als auch hinten sind hydraulische Bremsen verbaut.
➤ Mehr lesen: Dieses E-Bike hat 4 Räder, 2 Sitze und ein Dach
Angebot gilt nur in Großbrittannien
Auf der Webseite von Flit ist das Kaviar-Angebot nicht aufgeführt. Auf futurezone-Anfrage bestätigte der Hersteller allerdings, dass es dennoch ernst gemeint sei.
➤ Mehr lesen: Drohnen liefern Kaviar und Champagner zu Yachten
Wer sich für das „Exklusivangebot“ interessiere, solle sich direkt mit Flit in Verbindung setzen, am besten telefonisch. Allerdings ist es nur für Kundinnen und Kunden innerhalb Großbritanniens gültig, heißt es seitens Flit.
Kommentare