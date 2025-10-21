E-Bike Flit M2 wird mit einem halben Kilo Kaviar geliefert

21.10.2025

Der britische Hersteller macht sich mit diesem PR-Stunt über das doppelt so teure Modell des Konkurrenten Brompton lustig.

Flit, ein 2016 gegründeter E-Faltrad-Hersteller aus Großbritannien, hat derzeit nur ein einziges Modell im Sortiment. Das Flit M2 ist mit 14,5 Kilogramm ein besonders leichtes Klapprad mit elektrischem 250-Watt-Antrieb. Es kostet 2.499 britische Pfund (knapp 2.900 Euro) und wird am Unternehmenssitz in Cambridge zusammengebaut. Auch der Rahmen aus Aluminium wird vor Ort handgefertigt.

Nun macht Flit mit einem Sonderangebot Schlagzeilen: Das M2 gibt es laut Cycling Electric im Bundle mit einem halben Kilo Kaviar für 5.800 britische Pfund (etwa 6.000 Euro). Konkurrenzprodukt mehr als doppelt so teuer Das Angebot ist ein Augenzwinkern in Richtung des weit bekannteren Konkurrenten Brompton. Der traditionsreiche Faltrad-Hersteller hat mit der neuen T-line ein nur 14,1 Kilogramm schweres E-Modell vorgestellt. Es kostet 5.799 britische Pfund bzw. 6.799 Euro und ist damit doppelt so teuer wie das E-Faltrad von Flit.

Das Brompton Electric T line. © Brompton

„3.300 Pfund für ein halbes Kilo weniger Gewicht – das sind etwa 7 Pfund pro Gramm eingespartem Gewicht“, sagt Flit-Mitgründer Alex Murray gegenüber Cycling Electric. „Es stellt sich heraus, dass man für 7 Pfund pro Gramm eine Menge Dinge kaufen kann, darunter hochwertigen Kaviar von Fortnum & Masons. Angesichts der aktuellen Lebenshaltungskosten haben wir beschlossen, Pendlern das zu geben, was sie eindeutig verlangen: ein FLIT M2 Falt-E-Bike plus eine halbe-Kilo-Dose Kaviar, um ihre Fahrt anzutreiben, zum Schnäppchenpreis von 5.800 Pfund“, so Murray weiter. ➤ Mehr lesen: Das leichteste E-Bike der Welt wiegt weniger als 11 Kilogramm Fokus auf Bezahlbarkeit Gewichtseinsparungen sind schön und gut, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls wichtig. Flit lege daher Wert auf Bezahlbarkeit. Intelligentes Design statt übertriebener Preise sei das, was großartige E-Bikes zugänglich mache, meint Murray.

So sieht das E-Bike in zusammengeklapptem Zustand aus. © Flit