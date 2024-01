Drohnen liefern Kaviar und Champagner zu Yachten

Drohnen-Lieferservices wurden einst damit angepriesen, dass sie Menschen in entlegenen Gebieten mit Medikamenten versorgen und andere lebensrettende Dienstleistungen erbringen. Da wirkt es fast ironisch, dass es jetzt gleich mehrere Anbieter gibt, die Luxus-Güter an Yacht-Urlauber*innen liefern, z.B. auf den Balearischen Inseln.

Fine Dining auf den Yachten vor Ibiza

„Drone to Yacht“ ist ein Essenslieferdienst, der Bestellungen in wenigen Minuten bis zu zwei Kilometer weit auf das Meer hinausbringt. Die Kund*innen bestellen via App. „Unsere Kunden sollen Zugang zu allem haben, was sie wollen und zwar überall, wo sie es brauchen“, wirbt Drone to Yacht.

2021 startete der Luxus-Lieferservice auf Ibiza, seit 2022 fliegen die Drohnen auch auf Menorca. Eigentlich gelten auf den Balearischen Inseln strenge Regeln für Drohnen: Über Städten und Dörfern dürfen sie gar nicht fliegen. Die Flugobjekte starten deshalb von festgelegten Standorten direkt an der Küste.