E-Motorradhersteller Silence stellt winziges Elektroauto vor

Die spanische Marke Silence hat für ihre Motorroller mit Elektroantrieb bereits eine gewisse Bekanntheit erlangt. Seit einigen Monaten sind die Modelle S01 und S02 auch in Österreich erhältlich (die futurezone hat sie getestet). Nun hat Silence sein erstes Fahrzeug mit 4 Rädern vorgestellt, den S04 . Dabei handelt es sich um ein winziges Elektroauto für 2 Passagiere, das vor allem urbane Nutzer*innen ansprechen soll.

Fit für enge Parklücken

Mit nur 2,33 Meter Länge soll das Elektroauto in kleinste Parklücken passen. Die zwei Passagiere sitzen der Länge nach versetzt nebeneinander. Hinter dem Fahrersitz bleibt etwas Raum für Gepäck übrig, berichtet Electrek.

Wechselbarer Akku

Wie auch bei den Motorrädern S01 und S02 gibt es beim Silence S04 einen wechselbaren Akku, der beim Entnehmen aus seiner Halterung am Auto Rollen ausklappt und mit einer Art Koffergriff zum Aufladen bis in die eigene Wohnung oder an den Arbeitsplatz mitgenommen werden kann.