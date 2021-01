Diese Elektroautos kommen 2021 auf den Markt

Tesla Model Y

In den USA ist das Tesla Model Y bereits auf den Straßen unterwegs. In Europa soll das kompakte E-SUV 2021 auf den Markt kommen. Zum Marktstart werden in Österreich 2 Varianten verfügbar sein: Long Range AWD mit einer Reichweite von 505 Kilometer und einer Leistung von 254 kW (345 PS).

Das Performance-Modell hat eine Leistung von 331 kW (450 PS) und eine Reichweite von 480 Kilometer. Die Preise starten bei 63.000 Euro (Long Range) beziehungsweise 69.000 Euro (Performance).