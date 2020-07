Seat Cupra el-Born: Sportlicher Kompaktwagen mit 500km Reichweite

Seat hat sein erstes vollständig als E-Auto geplantes Fahrzeug vorgestellt. Der „el-Born“ soll mit einem 82-kWh-Akku insgesamt 500 Kilometer Reichweite bieten. An einer Schnellladesäule soll das Fahrzeug in 30 Minuten genug Energie für 260 km laden. Verkauft wird es unter der Perfomance-Marke Cupra, gebaut wird es im Volkswagen-Werk in Zwickau.

Dafür wird der Modulare Elektrobaukasten (MEB) des deutschen Autobauers verwendet, der auch für den ID.3 zum Einsatz kommt. Seat plant langfristig eine eigene, kleinere Version des MEB zu entwickeln. Damit soll die VW-Tochter Seat E-Autos produzieren, die weniger als 20.000 Euro kosten.