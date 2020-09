Ab wann ein E-Auto umweltfreundlicher als ein Verbrenner ist

Wenn ein Elektroauto auf den Straßen unterwegs ist, stößt es keine schädlichen Gase aus. Rechnet man in die gesamte CO2-Bilanz des Produktionsprozesses mit ein, sieht es mit der Umweltfreundlichkeit von E-Autos nicht mehr ganz so gut aus. Das nährt die Zweifel an Elektroautos und sorgt immer wieder für Missverständnisse.

Die zu Volvo gehörende Elektroautomarke Polestar will daher für Transparenz sorgen und die CO2-Bilanzen von Verbrennern und Elektroautos gegenübergestellt.