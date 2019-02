Elektrischer Opel Corsa: Erstes Teaser-Bild veröffentlicht

Demnach werden die neuen Corsa-Modelle mit der blendfreien Lichttechnologie IntelliLux LED Matrix-Licht kommen. Dabei wird der Fernlicht-Strahl automatisch und kontinuierlich an die jeweiligen Verkehrssituation angepasst.

Elektrischer Corsa

Neben neuen Technologien hat Opel auch eine vollelektrische Version des Corsa angekündigt. Noch im ersten Halbjahr 2019 soll der elektrische Corsa vorbestellt werden können. Details wie Reichweite, Batteriegröße oder Leistungsstärke sind nicht bekannt.

Nur so viel: "Mit dem neuen Corsa machen wir E-Mobilität für einen breiten Kundenkreis möglich. Das wird ein echtes Volks-Elektroauto", so Opel-CEO Michael Lohscheller in einer Aussendung. Es wird vermutete, dass der elektrische Corsa Ende 2019 oder erst Anfang 2020 zu haben sein wird.