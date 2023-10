Riesiger Elektronikhändler stoppt Verkauf von DVDs und Blu-rays

Der Elektronikriese Best Buy will bereits im kommenden Jahr, keine DVDs und Blu-rays mehr verkaufen. Das Geschäft dürfte sich verlagern.

Der US-amerikanische Elektronikhändler Best Buy will den Verkauf von physischen Medien wie DVD und Blu-rays einstellen. Laut Quellen aus der Industrie will sich das Unternehmen bereits im nächsten Jahr endgültig aus dem Geschäft zurückziehen, möglicherweise bereits zum Ende des ersten Quartals 2024. Das berichtet "The Digital Bits".

Kein Verkauf im Geschäft und online

Der Verkaufsstopp betrifft nicht nur die rund 1.000 lokalen Geschäfte in den USA, sondern auch den Onlineverkauf. Bereits jetzt werden physische Medien in vielen Filialen nicht mehr nachbestellt, selbst exklusive Titel sind nicht mehr vorrätig.

Das Geschäft in den USA dürfte sich auf andere Anbieter verlagern, allen voran Walmart und Amazon. Die Handelskette Walmart ist mit einem Marktanteil von 45 Prozent der größte Händler für DVDs und Blu-rays und liegt damit sogar noch vor Amazon. Die Einzelhändlerkette Target ist zwar auch noch im Rennen, sie hat ihren DVD- und Blu-ray-Bestand in den vergangenen Jahren aber ebenso reduziert.

Ende von DVDs und Co.?

Ist die Zeit von physischen Medien also vorbei? Das Geschäft mit den Speicherdiscs ist definitiv nicht mehr das, was es noch vor einigen Jahren war. Besonders Indie-Studios und -Vertreiber haben sich damit allerdings ein florierendes Geschäft aufgebaut, indem sie eingefleischte Fans und Sammler*innen bedienen. Das Disc-Geschäft ist immer noch eine verlässliche Einnahmequelle, auf die man wegen der geringen Streaming-Einnahmen und des rückläufigen Kinogeschäfts nicht verzichten will.