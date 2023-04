Netflix schließt nach 25 Jahren DVD-Verleih

25 Jahre lang hat Netflix an seiner Ursprungsidee festgehalten, DVDs per Post zu verleihen. Nun gab das Unternehmen bekannt, den Dienst endgültig einzustellen. Die letzten Silberscheiben würden am 29. September verschickt, teilt das Unternehmen auf seinem Blog unter dem Titel "Netflix DVD - Die Letzte Staffel" mit.

Zu Jahresbeginn fehlte Analyst*innen von Jefferies zufolge bei Netflix die Veröffentlichung von wichtigen Erfolgsproduktionen wie " Harry & Meghan " oder " The Crown ". Vor allem Serien aus dem nicht-englischsprachigen Raum wie das koreanische Drama " The Glory " oder die 3. Staffel der mexikanischen Serie " La Reina del Sur " hätten Zuschauer*innen gelockt. Zwar räumte " Im Westen nichts Neues " medienwirksam im März bei den Oscars ab, wurde jedoch im vergangenen Jahr veröffentlicht.

Im Vorjahreszeitraum war die Zahl der Abonnent*innen um 200.000 zurückgegangen. Damit hatte der Konzern zum ersten Mal in seit mehr als einem Jahrzehnt einen Rückgang der Kund*innenzahl hinnehmen müssen. Die Netflix-Aktie verlor am Dienstag nachbörslich zunächst 11 Prozent , um sich später zu erholen.

Kampf gegen Passwort-Sharing verschoben

Angesichts des harten Kampfs mit Konkurrenten wie Amazon Prime oder Disney+ will Netflix auf diejenigen setzen, die den Service ohnehin schon benutzen - so teilen sich 100 Millionen Menschen Passwörter für den Dienst, ohne selbst dafür zu bezahlen. Daraufhin war der Konzern in den vergangenen Monaten in einigen Ländern gegen das Teilen von Passwörtern vorgegangen.

Netflix gab am Dienstag bekannt, hier etwas langsamer vorgehen zu wollen. In Europa sollen die Maßnahmen sollen auf das 2. Quartal verschoben werden, nachdem bereits im Februar das Sharing in Spanien und Portugal verboten wurde. Grund dafür sei, dass Netflix "Möglichkeiten für bessere Nutzererfahrungen gefunden hat". In den USA soll die Offensive aber noch im laufenden Quartal beginnen. Das berichtet CNBC.

Der Schritt wird Analyst*innen zufolge zwar dazu führen, dass einige Kund*innen den Streaming-Dienst verlassen. Sie rechnen dennoch mit einer Rückkehr dieser Nutzer*innen. Netflix könnte mehr als 10 Millionen neue Abonnent*innen dazu gewinnen, wenn es Nutzer*innen in bezahlende Kund*innen umwandelt, sagte Analyst Barton Crockett von Rosenblatt Securities.