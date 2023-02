Passwort-Teilen: Netflix bereitet sich auf User-Exodus vor

Netflix hat bereits mehrmals angekündigt, das Teilen von Passwörtern unterbinden zu wollen. Im März soll es zumindest in den USA so weit sein, andere Länder dürften bald danach folgen. Laut einer Umfrage unter Netflix-Nutzer*innen ist das mit ein Grund, der Streaming-Plattform den Rücken zu kehren.

In der Befragung der US-amerikanischen Investmentbank Jefferies gaben 62 Prozent der Nutzer*innen an, sich von Netflix abmelden zu wollen. 16 Prozent sind bereit, ihren bereits bestehenden Account auf einen "Paid Sharing"-Account upzugraden, wodurch auch fremde Haushalte einen Zugang erhalten. 12 Prozent gaben an, das günstigere Netflix-Abo mit Werbung nutzen zu wollen. Nur 10 Prozent will aufgrund der Einschränkungen ein normales Abonnement abschließen.

Amazon Prime als beliebteste Alternative

35 Prozent der Befragten wollen Netflix mit einem anderen Streamingservice ersetzen. Amazon Prime wird mit 42 Prozent als beliebteste Alternative genannt, vor Hulu (35 Prozent) und Disney Plus (26 Prozent). Apple TV+ dürfte von dem Netflix-Exodus nicht sehr profitieren, nur 6 Prozent erwägen einen Wechsel zum Streamingservice von Apple.