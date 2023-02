Netflix halbiert in einigen Ländern die Preise

Der Streaming-Anbieter Netflix hat in über 30 Ländern seine Preise gesenkt, in einigen davon sogar um die Hälfte. Angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Streaming-Optionen gibt, will der Dienst so mehr Kund*innen weltweit ansprechen. Zu den Ländern, die von einer Preissenkung profitieren, zählen etwa Jemen, Jordanien, Libyen und Iran. In Europa wurden die Preise unter anderem in Kroatien, Slowenien und Bulgarien reduziert. In Österreich gab es keine Preisänderungen. Das Basisabo kostet nach wie vor 7,99 Euro. In Kroatien ist es im Vergleich dazu um 4,99 Euro zu haben.

Auch in Lateinamerika gibt es Änderungen. So zahlen Kund*innen in Ländern wie Nicaragua, Ecuador und Venezuela nun weniger für ein Netflix-Abo. In Asien sind Malaysia, Indonesien, Thailand und die Philippinen von einer Preisreduktion betroffen. Die Kürzungen gelten für bestimmte Abo-Varianten in diesen Märkten.

Senkung widerspricht jüngsten Trends

In den vergangenen Monaten haben viele Streaming-Dienste ihre Angebote den monatlichen Abo-Gebühren angepasst. Manche Dienste haben ihre Preise erhöht. Auch die Netflix-Führungskräfte hatten im vergangenen Monat noch angedeutet, die Preise erhöhen zu wollen. CEO Greg Peters meinte im Jänner, das Unternehmen suche nach Märkten, in denen es sich erlauben könne, die Preise anzuheben. Dies würde weitere Investitionen in Inhalte begünstigen.