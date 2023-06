Elon-Modus in Teslas schaltet geheimen Selbstfahr-Modus frei

Mit der neu entdeckten Fahrfunktion bleibt der Autopilot immer aktiv, auch wenn die Hände nicht am Lenkrad sind.

Normalerweise sind Tesla-Fahrer*innen, welche die „Full Self Driving“-Software (FSD) nutzen, angehalten, kontinuierlich auf die Straße zu schauen und das Lenkrad regelmäßig zu berühren. Wer sich nicht daran hält, wird akustisch gewarnt. Wer das ignoriert, kann bis zum Ende der Fahrt Autopilot-Funktionen, wie das automatische Steuern, nicht mehr nutzen. Reagiert die Fahrer*in überhaupt nicht, während FSD aktiv ist, verlangsamt das Auto automatisch, schaltet die Warnblinkanlage ein und bleibt stehen.

Zwar spricht der Hacker vom "Elon-Modus" - ob die Funktion tatsächlich so heißt, wurde nicht bestätigt. Dass dieser Modus, egal wie er tatsächlich heißt, existiert, gilt als sehr wahrscheinlich. Denn der Hacker hat auch in der Vergangenheit mehrere geheime Tesla-Funktionen aufgedeckt, bevor der Autobauer diese offiziell angekündigt hat.

Plötzliches Bremsen und Beschleunigen

Das Fahrassistenzsystem FSD befindet sich aktuell in der Betaphase, ist aber für zahlende Kund*innen verfügbar. Immer wieder gerät die Software in die Kritik. Im vergangenen Monat haben sich etwa laut The Verge Tausende Kund*innen beschwert, dass die Software das Auto plötzlich abbremst oder beschleunigt.