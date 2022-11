Epson stellt Laserdrucker ein 

Epson hat den Verkauf von Laserdruckern in vielen Ländern bereits eingestellt, in Asien und Europa werden allerdings immer noch Geräte verkauft. Auch wenn ab 2026 keine neuen Geräte mehr verfügbar sein sollen, sollen Kund*innen weiterhin Ersatzteile kaufen können.

Der japanische Druckerhersteller Epson will bis 2026 den Verkauf von Laserdruckern einstellen. Das berichtet “ The Register ”. Laut dem Unternehmen hätten nämlich Tintenstrahldrucker ein “größeres Potenzial”, um “bedeutende Fortschritte” in Sachen Umwelt zu erzielen.

Laut eines Blogposts des Unternehmens verbrauchen ihre Tintenstrahldrucker 85 Prozent weniger Energie als Laserdrucker mit einer ähnlichen Geschwindigkeit. Dadurch wird auch weniger CO2 in die Luft gestoßen. Außerdem hätten Tintenstrahldrucker weniger Komponenten, die man regelmäßig austauschen müsse, nämlich nur die Tintenkartuschen und den Resttintenbehälter. Bei einem Laserdrucker müsse man Toner, Trommel, Entwicklereinheit und den Fuser regelmäßig wechseln.

Epson deaktivierte funktionierende Drucker

Wie sehr Epson die Umwelt am Herzen liegt, ist allerdings fraglich. In den letzten Jahren war das Unternehmen immer wieder in den Schlagzeilen, weil es noch funktionierende Drucker aus fadenscheinigen Gründen deaktivierte. Auch soll der Druck blockiert worden sein, obwohl sich noch Tinte in den Druckerpatronen befand.

Ein Nachteil von Tintenstrahldruckern war bisher, dass sie deutlich langsamer drucken als Laserdrucker. Die neuesten Modelle von Epson sollen aber 40 bis 60 Seiten pro Minute drucken können und so deutlich schneller sein als frühere Tintenstrahldrucker.