So sieht die elektrische Neuauflage des legendären DeLorean aus

Wie bereits angekündigt , erhält das Kultauto von "Zurück in die Zukunft" ein Revival mit Elektroantrieb. Neu veröffentlichte Bilder zeigen den neuen DeLorean, der den Namen " Alpha5 " trägt, wie electrek berichtet.

Der Alpha5 soll in 3,4 Sekunden auf rund 96 km/h beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit liege bei knapp 240 km/h. Die Batterie mit einer Kapazität von 100 kWh soll dem Hersteller zufolge für eine Reichweite von über 480 Kilometer sorgen.

Einige Details, wie technische Daten oder der Preis, sind noch nicht bekannt, könnten aber bald folgen.

Limitierte Stückzahl

Die offizielle Vorstellung des vollelektrischen Gefährts soll um 6 Uhr am Dienstagmorgen stattfinden. Auf der Webseite wurde ein entsprechender Countdown eingestellt. Präsentiert wird es am 18. August im Zuge der Pebble Beach-Automesse in Kalifornien.

Laut motor1.com werden nur 88 Stück dieses Basismodells ab 2024 produziert. Weiters soll ein V8-Sportcoupé von DeLorean folgen. Künftig soll es zudem eine Limousine und einen SUV mit Wasserstoff-Antrieb geben.