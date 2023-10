ESA und Swatch bringen einzigartige Weltraum-Uhren

Hier kommt man allerdings direkt zu den ESA-Bildern im Swatch Konfigurator. Per Drag-and-drop kann man sich aussuchen, welchen Teil des Bildes man gerne auf dem Ziffernblatt und dem Band hätte.

Mit den Bildern können die Uhren der Swatch-X-You-Serie individuell gestaltet werden. Möglich wird das über den Online-Konfigurato r auf der Swatch X You Webseite . Der Link zu “Meine Uhr kreieren” hat am Donnerstag allerdings nicht funktioniert.

Insgesamt kann man aus 6 Bildern vom James Webb Teleskop auswählen. Die Motive sind:

Cirrusnebel

“Kosmische Klippen” im Carinanebel

Kugelsternhaufen

Lagunennebel

Protostern in der Wolke L1527

Säulen der Schöpfung

Eine Uhr mit einem ESA-Bild kostet in der 41-Millimeter-Version in Österreich 130 Euro. Versandkosten fallen keine an.