EU droht Apple mit 500 Millionen Euro Strafe

Apple steht einem Medienbericht zufolge vor einer Strafe von rund 500 Millionen Euro wegen Verstößen gegen das EU-Wettbewerbsrecht. Die genaue Höhe wolle die EU-Kommission im März bekannt gegeben, berichtete die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Kommission hatte Apple im vergangenen Jahr vorgeworfen, den Wettbewerb auf dem Musik-Streaming-Markt durch Regeln in seinem App-Store zu verzerren.

Beschwere von Spotify

Bereits im Jahr 2019 legte der Musik-Streamingservice Spotify eine Beschwerde ein, weil Apple seinen eigenen Musik-Streamingdienst Apple Music begünstigen soll. Konkret gehe es um das Abrechnungssystem in Apples App Store. Das Unternehmen hindert andere Streamingdienste daran, alternative Möglichkeiten zum Abonnieren ihrer Dienste anzubieten und somit die In-App-Kauf-Provisionen von Apple zu umgehen.

Somit sei Spotify gezwungen gewesen, seine Abo-Preise zu erhöhen, um die Kosten für die Provision an Apple zu decken. Anbieter mit einem Umsatz von über einer Million US-Dollar im Jahr mussten bis vor Kurzem 30 Prozent Gebühren abführen. Apple senkte diese Provisionen im Jänner 2024 auf 17 Prozent.

Das bevorstehende EU-Urteil wird Apple zwar nicht zwingen, alternative Zahlungsmethoden zuzulassen, Dienste dürfen dann aber zumindest in der App auf alternative Zahlungsmethoden verlinken. Apple selbst hat sich noch nicht zur drohenden EU-Strafe geäußert.