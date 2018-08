Facebook lässt Mitarbeiter die neue Dating-Funktion testen

Menü-Screenshots durchgesickert

Neben der Stadt, in der man zuhause ist, kann man sich auch als Transgender-Person deklarieren bzw. nach Transgender-Personen suchen. In weiteren Screenshots fasst Facebook auch zusammen, wer das Dating-Profil sehen kann. So kann man einstellen, ob nur die eigenen Facebook-Freunde das Profil sehen, wenn sie das neue Dating-Feature nutzen, oder auch fremde Personen das eigene Dating-Profil sehen.