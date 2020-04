Facebook macht Zoom und Skype Konkurrenz

Facebook will nicht weiter an der Seitenlinie zuschauen, wenn der neue Konkurrent Zoom sich in der Corona-Krise als wichtigste Plattform für Kommunikation und Videotelefonie etabliert. Aus diesem Grund hat Facebook nun die Funktion Messenger Rooms vorgestellt. Diese ermöglicht Gruppen-Videoanrufe von bis zu 50 Personen gleichzeitig. Die Teilnehmer müssen kein Facebook-Konto haben.

Auch für WhatsApp- und Instagram-User

Die Räume können direkt auf Facebook über den News Feed, Gruppen und Veranstaltungen gestartet und gemeinsam genutzt sowie öffentlich sichtbar gemacht werden. In den nächsten Wochen sollen derartige Räume auch über Instagram und WhatsApp erstellt werden können. Sind die Chatrooms öffentlich, können andere Personen sofort spontan beitreten. Man kann Räume aber auch sperren und auf privat stellen. Dann ist vom Ersteller des Raums eine Einladung notwendig.