Faltbares Motorola Razr fällt nach einer Woche auseinander

Mit dem Motorola Razr hat der Smartphone-Hersteller das kultige Klapp-Handy neu aufgelegt und dem Gerät einen flexiblen Bildschirm verpasst. Damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt, hat Motorola versucht, kleinere Probleme mit dem faltbaren Display vorwegzunehmen.

"Screen is made to bend", heißt es etwa in einem Video das der Handy-Hersteller veröffentlicht hat. Ausbeulungen auf dem Bildschirm seien normal und kein Grund zur Sorge, verlautbarte Motorola vor dem Marktstart des Razr.

Nach einer Woche kaputt

Wie ein Motorola Razr nach einer Woche im Alltagseinsatz tatsächlich aussehen kann, zeigt ein Artikel eines Smartphone-Testers. Das faltbare Motorola-Handy von Raymond Wong vom Input-Magazin ist nach nur wenigen Tagen quasi auseinandergefallen. Auf den von ihm veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie sich das Display-Panel im Bereich des Scharniers komplett von der Kunststofffolie, die den Bildschirm schützen soll, löst.