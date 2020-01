Motorola Razr geht in Verkauf: Werbeclip sorgt für Verwunderung

Rechtzeitig bevor weitere faltbare Smartphones präsentiert werden, schickt Motorola das klappbare Razr mit flexiblem Bildschirm in den Verkauf. Ein neuer Werbeclip gibt zudem neue Einblicke in das faltbare Smartphone.

"Screen is made to bend", heißt es in dem Video. Ausbeulungen auf dem Bildschirm seien daher normal, so Motorola. Bei der ersten Version des faltbaren Samsung Galaxy Fold waren derartige Beulen am Display noch ein großer Kritikpunkt. Vermutlich will Motorola solchen Beschwerden vorbeugen und versucht Ausbeulungen am Screen als normal darzustellen, was unter anderem für Verwunderung sorgt.