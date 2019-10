Firefox 70 mit besserem Tracking-Schutz und Passwortmanager

Neu ist das Symbol für nicht-gesicherte Websites. Bisher gab es kein eigenes Icon dafür. Jetzt werden http-Websites mit einem roten Icon eines durchgestrichenen Schlosses versehen. Ebenfalls neu ist die Integration des Passwortmanagers Lockwise. Damit können sichere Passwörter generiert und Passwörter über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden. Lockwise überprüft zudem automatisch, ob der gespeicherte Login in der Datenbank Have I Been Pwned aufgetaucht ist und schlägt gegebenenfalls Alarm.

Mit Version 70 wurde auch das Logo von Firefox leicht überarbeitet. Ein neuer Baseline Interpreter soll den Aufbau von Websites mit vielen Javascript-Inhalten um bis zu 8 Prozent beschleunigen. Die macOS-Version von Firefox soll um bis zu 22 Prozent schneller sein und weniger Akku verbrauchen.