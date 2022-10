Dieses fliegende Auto sieht aus wie aus einem Retro-Film

20.10.2022

Mit einem eigenwilligen Konzept will ein kalifornisches Start-up bis 2025 ein fliegendes Auto auf den Markt bringen.

Fliegende Autos sind nach wie vor Thema, das am besten in Science-Fiction-Filmen aufgehoben ist. Es gibt zwar zahlreiche Ansätze ein fliegendes Auto auf die Straße beziehungsweise in die Lüfte zu bekommen, durchgesetzt hat sich bislang noch kein solches Konzept. Mit einem eigenwilligen Konzept versucht nun ein kalifornisches Start-up dem Thema zum Durchbruch zu verhelfen. Das "Model A" von Alef Aeronautics soll bereits Ende 2025 erhältlich sein, wie es bei der Präsentation geheißen hat.

Schräges Konzept Auf den ersten Blick sieht das Model A nach einem herkömmlichen Elektroauto aus. Doch die Karosserie des Fahrzeugs ist ein luftdurchlässiges Gitter, am Unterboden befindet sich eine Ansammlung von Rotoren. Die Passagiere sitzen in einer Art Blase, die von der restlichen Karosserie entkoppelt ist. Hebt das Model A ab, schwenkt die Karosserie nach vorne über, sodass die Rotoren das Gefährt in eine Vorwärtsbewegung versetzen. Die Passagier-Bubble bleibt dabei in der Waagerechten.

