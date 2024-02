Kanada geht gesetzlich gegen die Einfuhr und Verwendung von Geräten wie dem Flippper Zero vor.

“Kriminelle haben ausgefeilte Werkzeuge eingesetzt, um Autos zu stehlen. Und die Kanadier sind zu Recht besorgt“, twitterte der kanadische Industrieminister François-Philippe Champagne am Mittwoch. Und er schreibt weiter: “Heute habe ich angekündigt, dass wir die Einfuhr, den Verkauf und die Verwendung von Verbraucher-Hackergeräten wie Flipper verbieten, die zur Begehung dieser Verbrechen verwendet werden.“

Der kanadischen Politik sind Geräte wie der Flipper Zero aber dennoch ein Dorn im Auge. Grund sind angeblich Autodiebstähle .

Man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass ein Großteil der Käufer*innen damit nichts Böses im Schilde führen. Zumeist wird es für Spielereien genutzt, teilweise auch, um Sicherheitslücken in Geräten aufzudecken.

Der Flipper Zero wird als “ Multi-tool Device für Geeks ” verkauft. Laut dem Hersteller kann man damit zum Beispiel Funkprotokolle , Zugangssysteme und andere Hardware knacken. Die quelloffene Software erlaubt es, das Gerät nach Belieben zu erweitern.

Die entsprechende Presseaussendung lässt sich hier nachlesen. Demnach sollen Händler in Kanada den Flipper und ähnliche Geräte nicht mehr anbieten können.

Dass der Flipper Zero aber tatsächlich bei Autodiebstählen in dem Land verwendet wurde, gilt nicht als gesichert. Die Macher*innen des Flipper haben sich deswegen auch bereits via Twitter zu Wort gemeldet.

Demnach habe man keine Hinweise darauf bekommen, dass es konkrete Fälle mit dem Device gibt. "Wir würden uns freuen, wenn Sie Beweise dafür vorlegen könnten, dass Flipper Zero an kriminellen Aktivitäten dieser Art beteiligt ist”, schreibt das Team.

