Ford lässt Roboterhunde durch Fabrik patrouillieren

Autohersteller Ford hat sich zwei Roboterhunde namens Fluffy und Spot zugelegt, die in einer Fabrik in Michigan künftig ihre Runden drehen. Bei den beiden Modellen handelt es sich um Roboter von Boston Dynamics, deren Fähigkeiten bereits in zahlreichen Videos unter Beweis gestellt wurden. Aufgrund ihrer tierähnlichen Fortbewegung hatten die Roboter vielerorts nicht nur Bewunderung, sondern auch Unbehagen ausgelöst.

In allen Fabrikswinkeln unterwegs

Bei Ford ist man bemüht, die liebevollen Aspekte der Roboterhunde in Szene zu setzen, wie ein Video zeigt. Die Roboter wurden allerdings nicht nur zum Spaß angeschafft. Sie sollen auf ihren Streifzügen durch die Fabrikshallen und -gänge in den kommenden Tagen und Wochen einen genauen digitalen Plan erstellen. Mit diesem soll das Produktionslayout für die Ford-Fabrik optimiert. Ziel ist es, durch kürzere Wege und besser aufeinander abgestimmte Stationen die Autoproduktion noch schneller und effizienter gestalten zu können.