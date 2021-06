Ford produziert mehr Mustang Mach-E als traditionellen Verbrenner

Der Autobauer Ford hat in diesem Jahr schon mehr Mustang Mach-E hergestellt als die klassische Verbrenner-Version seines ikonischen Mustangs. Von der Elektro-Variante wurden insgesamt schon 27.816 Modelle in einer Fabrik in Mexiko hergestellt. Der Verbrenner-Zwilling wurde hingegen 26.089 Mal in Michigan produziert, wie Bloomberg berichtet.

Mit dem Mustang Mach-E ist Ford zunächst ein hohes Risiko eingegangen, zumal das Unternehmen mit der Ankündigung des Elektroautos zahlreiche Fans der ikonischen Marke als traditioneller Verbrenner verärgert hatte. Nun scheint sich die Ausweitung auf ein strombetriebenes Modell bezahlt zu machen.

Mangel an Chips gefährdet Entwicklung

Ob der Trend dauerhaft bleibt, ist aktuell ungewiss. Die Produktion des Mach-E könnte künftig aufgrund des enormen Mangels an Chips stocken und damit seinem traditionellen Bruder wieder den Vorrang geben.