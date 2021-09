Ford ruft Mach-E zurück, weil das Dach davonfliegt

Der US-Autohersteller ist in Nordamerika mit einem umfangreichen Rückruf konfrontiert, der auch Europa betreffen könnte.

Ford ist in Nordamerika mit gleich 2 verschiedenen Rückrufen wegen sich lösender Scheiben konfrontiert. Der 2. Rückruf betrifft die Windschutzscheibe . Diese sei ebenso nicht korrekt befestigt worden und kann sich spätestens bei einem Unfall lösen.

Nun fällt Ford die Häme auf den Kopf. Denn der traditionsreiche US-Autohersteller ist mit einem umfangreichen Rückruf in den USA und Kanada betroffen. Der Grund: Die Glasscheibe des Panormadachs des Ford Mustang Mach-E kann sich lösen und während der Fahrt davonfliegen.

Rückruf auch in Europa möglich

Insgesamt werden in den USA und Kanada 36.226 Modelle des Mustang Mach-E zurück in die Werkstätten beordert. Nun wird erwartet, dass die Rückrufe nach Europa schwappen. Denn auch die Modelle des Ford-E-Autos, die in Europa auf dem Markt sind, werden im selben Werk gefertigt, wie die US-Modelle.