Video: Tesla Model Y verliert komplettes Dach auf der Autobahn

Ein Tesla-Fahrer war mit seinem nagelneuen Model Y in Kalifornien auf einem Highway unterwegs, als er plötzlich ein lautes Windgeräusch hörte. Er dachte noch kurz, das Fenster sei offen, doch dann flog das komplette Glasdach seines Elektroautos einfach davon.

All das passierte nur wenige Stunden nachdem der Tesla-Fahrer sein Model Y von einem Händler übernommen hatte. In einem Mail wandte er sich an The Verge und schilderte seine Erfahrungen auch auf Reddit.