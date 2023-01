Auf dieses Gadget soll man urinieren

Eigentlich ist Withings für smarte Waagen, Smartwatches oder Blutdruckmessgeräte bekannt. Mit "U-Scan" geht das französische Unternehmen bei der Entwicklung von Health-Gadgets nun einen Schritt weiter.

Wie im Vorfeld der Tech-Messe CES angekündigt wurde, bringt Withings ein Produkt auf den Markt, das Gesundheitswerte im Urin vom eigenen Badezimmer aus erfassen und auswerten kann. Als "kompaktes Urinlabor für zu Hause" bezeichnet Withings sein neuestes Gadget.

Überwachung der Gesundheit

Das 90 Millimeter große Messgerät wird in der Toilettenschüssel angebracht. Es nimmt Flüssigkeiten über einen Einlass auf und leitet sie an eine Testkapsel weiter, in der ein Sensor die chemischen Reaktionen abliest. Die dazugehörige App namens "Health Mate" ist mit dem Gerät verbunden und liefert nach dem Urinieren Informationen über alle möglichen Biomarker.

Auf diese Wiese sollen Kund*innen ihre "individuelle Gesundheit" überwachen können, heißt es seitens des Herstellers. Die verbleibende Flüssigkeit gelingt durch einen Abfluss nach draußen, nach jeder Spülung reinigt sich das System selbst. U-Scan kommt mit einem wiederaufladbaren Akku.