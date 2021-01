Galaxy SmartTag: Bilder von Samsungs Bluetooth-Tracker geleakt

Nähere Spezifikationen zu den Trackern sind nicht bekannt. Vermutet wird, dass sie Bluetooth 5.1 unterstützen. Kosten sollen sie knapp 15 Euro.

Wann Samsung die Bluetooth-Tracker präsentieren wird, ist unklar. Möglich ist, dass sie bereits am 14. Jänner vorgestellt werden. An dem Tag will der Konzern auch seine Galaxy S21-Serie präsentieren.