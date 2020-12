Galaxy S21: Samsung postet Teaser-Video

In dem Video wird die Entwicklung der Galaxy-Reihe anhand der Bauform des Gehäuses illustriert. Der Clip lässt sehr schön erkennen, was sich in über 10 Jahren Smartphones alles getan hat. Von wachsenden Displays, über das Verschwinden des Fingerabdrucksensors bishin zur Positionierung der Kameras.

Ob Samsung für das S21 noch irgendeine Art Überraschung im Ärmel hat, bleibt abzuwarten. Als Datum für die Präsentation des Galaxy S21 gilt der 14. Jänner als gesichert.