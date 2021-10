Dieses E-Auto hat einen eingebauten Gaming-PC

Man sollte meinen, dass es ziemlich einfach ist ein Elektroauto aus dem Boden zu stampfen. Dies suggerieren zumindest E-Auto-Start-ups, die mittlerweile fast monatlich aus dem Nichts auftauchen.

Das Neueste davon ist IndiEV aus Kalifornien, USA. Ihr erstes Elektroauto, der Indi One, soll schon Ende 2022 starten und 45.000 US-Dollar kosten. Von der Größe her dürfte er am ehesten einem Tesla Model Y entsprechen, das in den USA ab 50.000 US-Dollar erhältlich ist.