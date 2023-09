Gmail stellt die einfache HTML-Ansicht ein

Google stellt die einfache HTML-Ansicht von Gmail mit Jänner 2024 ein. Das kündigte der Konzern kürzlich auf seiner Support-Webseite an.

Mit der HTML-Ansicht kann Gmail in einer vereinfachten, abgespeckten Version genutzt werden. User*innen sind in der Lage in der Standardansicht Mails zu verwalten, zu empfangen und zu verschicken. Ihr fehlen allerdings einige Features - darunter die Rechtschreibprüfung, das Kontaktbuch sowie Formatierungsoptionen.

