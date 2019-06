Google Calendar weltweit ausgefallen

Wer aktuell eine Fehlermeldung beim Einloggen zum Google Calendar bekommt, ist nicht allein. Der Dienst ist offenbar weltweit ausgefallen. Darauf deuten sowohl Berichte in den USA als auch in Europa hin. Auch hierzulande haben viele keinen Zugriff auf ihre Kalenderdaten. Sie bekommen einen 404-Fehler und eine nicht gefundene Seite, wie auch die futurezone in einem kurzen Test überprüfen konnte. Teilweise wird auch 503 als Fehler angezeigt.

Hintergrund unbekannt

Was die Ursachen für den Großausfall sein könnten, ist unbekannt. Zuletzt gab es Berichte, wonach Betrüger mit einer Spam-Phishing-Welle Google-Calendar-User in die Irre führten. Ob der aktuelle Ausfall damit zu tun hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber Spekulation. Auch auf Twitter wird der Ausfall praktisch im Sekundentakt in diversen Sprachen und mit diversen GIFs kommentiert. Der offizielle Twitter-Account des Google Calendar hat das Problem mittlerweile bestätigt. Man arbeite an einer Lösung.