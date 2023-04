Google Drive: Plötzliche Einschränkung überrascht Nutzer

Google Drive ist eine der beliebtesten Cloud-Speicherlösungen im Netz. Ein zahlender Anwender erlebte nun aber eine böse Überraschung. So konnte er von einem Tag auf den nächsten keine Änderungen mehr an seinen Daten vornehmen und nichts mehr hochladen. Nichteinmal das Erstellen leerer Ordner war möglich, wie er auf Reddit berichtete.

Missbrauch unterbinden

Wie ein Google-Sprecher auf Anfrage von Ars Technica erklärte, handelt es sich dabei um kein Versehen. So hat Google das Limit von 5 Millionen Dateien eingeführt, um Missbrauch von Drive zu unterbinden.

Für die Alltagsanwender*innen dürfte das Limit in der Regel keine allzu großen Probleme bedeuten. Dennoch ist es nicht unmöglich, daran zu stoßen. So bietet Google Cloud-Abos mit bis zu 30 Terabyte Speicherplatz um 150 Euro pro Monat an. In dieser Größenordnung ist es nicht ausgeschlossen, auch auf mehrere Millionen Dateien zu kommen.