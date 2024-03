Google bringt KI-Funktion auf ältere Pixel-Handys

Google bringt mit dem neuesten Funktionsupdate für seine Pixel-Handys KI-Features. Bisher konnten nur Besitzer*innen eines Pixel 8 oder Pixel 8 Pro sowie Samsungs Galaxy S24 die KI-basierte " Circle to Search "-Funktion nutzen. Nun kann man die smarte Bildersuche auch auf Pixel 7 und 7 Pro verwenden, wie Google auf The Keyword mitteilt.

Mit "Circle to Search" kann man einfach nach Dingen suchen, indem man sie auf dem Display einkreist. Sieht man etwa auf Instagram Schuhe, die einem gefallen, kann man sie so einkreisen und danach suchen lassen. Dadurch wird der umständlichere Weg über die Lens-App überflüssig. Bisher musste man für die visuelle Suche ein Bild speichern und in die App laden.

Um "Circle to Search" zu aktivieren, muss man den Home-Button in der Mitte der Navigationsleiste gedrückt halten, bzw. bei aktivierter Gestensteuerung den weißen Balken am unteren Bildschirmrand.