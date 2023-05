Google löscht inaktive Nutzerkonten bereits nach 2 Jahren

Google will Ende des Jahres damit beginnen, inaktive Nutzerkonten zu löschen . Betroffen sind Accounts, die mindestens 2 Jahre lang keinerlei Aktivität verzeichnen. Das kündigte der Software-Konzern kürzlich in einem Blogpost an.

Löschungen ab Dezember 2023

Die Maßnahme will das Unternehmen behutsam umsetzen. "Wir werden dabei langsam und vorsichtig, mit zahlreichen Vorwarnungen vorgehen", verspricht Google. Im Laufe des Jahres sollen inaktive Konten identifiziert und deren Inhaber*innen rechtzeitig auf die Entfernung hingewiesen werden. Konkret will Google Warnungen an mit den jeweiligen Konten verknüpfte Mail- und Wiederherstellungsadressen verschicken.

In einem ersten Schritt werden laut dem Unternehmen Accounts ausgewählt, die zwar angelegt, aber nie aktiv genutzt wurden. Darauf folgen benutzte Konten, die über 2 Jahre lang keine Aktivitäten verzeichneten. Google will mit den Accounts auch sämtliche Daten löschen, darunter Mails, Dokumente, Fotos, Kalendereinträge, Cloudspeicher sowie YouTube-Videos.

Nutzer sollen sich ab und zu einloggen

Was genau gilt als "Aktivität"? Wer sichergehen will, dass sein Konto nicht gelöscht wird, dem empfiehlt Google sich ab und an einzuloggen. Aber auch das Verschicken von Mails, das Ablegen von Daten in Drive, der Download einer App im Play Store oder eine Anmeldung bei Drittanbietern ("Anmelden mit Google") verhindern, dass das Konto als inaktiv eingestuft wird.

Betroffen von den neuen Regeln sind ausschließlich Privatkonten, nicht aber jene von Schulen oder Unternehmen, heißt es.