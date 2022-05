Antrag stellen – so geht's

Denn Antrag könnt ihr auf der Google-Supportseite stellen. Dort gelangt ihr zu einem Online-Formular, in dem in einem ersten Schritt auf „In der Google-Suche angezeigte Informationen entfernen“ geklickt werden muss. Dann könnt ihr wählen, ob ihr Informationen nur aus den Google-Suchergebnissen oder auch von einer bestimmten Webseite löschen wollt. An dieser Stelle wird Google dazu raten, zuerst den Website-Host zu kontaktieren. Wer das nicht möchte, lehnt ab und fährt so mit dem Antrag fort.

In einem dritten Schritt gebt ihr an, welche Inhalte genau entfernt werden sollen. Hier können Suchbegriffe, Screenshots oder die URLs, die die zu löschenden Daten enthalten, als "Beweise" angegeben werden. Bis zu 1.000 Webadressen lässt das Formular zu. Zusätzlich benötigt Google noch euren Klarnamen, das jeweilige Heimatland sowie die eigene Mailadresse. Wer alle Angaben korrekt eingetragen hat, klickt auf „Senden“.