Google will Suchergebnisse "sauberer" machen

Googles AI-Update MUM soll den Kontext und die Absicht hinter einer Suchanfrage in Zukunft abschätzen können.

Google hat im Rahmen einer Pressekonferenz eine Reihe von Neuerungen angekündigt. Diesmal geht es allerdings nicht um Chromebooks oder Pixel-Phones, sondern um Googles Suchmaschine, die dank dem KI-Update MUM sicherer werden soll.

Google hat MUM, kurz für „Multitask Unified Model“, erstmals im Zuge der Google I/O 2021 vorgestellt. Das Machine-Learning-Modell soll komplexe Suchen effizienter machen. Die durchschnittliche Person macht laut Google etwa 8 Suchanfragen, bevor sie die richtige Antwort auf ihre Frage findet. MUM soll mittels KI rascher für präzisere Ergebnisse sorgen. Es sei „1.000-mal so wirksam“ wie sein Vorgänger BERT, in 75 Sprachen trainiert und könne Informationen aus Videos, Bildern und Audiospuren filtern, so Google.

Weniger anstößige Inhalte

MUM schraubt aber nicht nur an Geschwindigkeit und Präzision von Google-Suchen, sondern soll sie auch sicherer machen. Google will „Suchanfragen besser verstehen, um Menschen von anstößigen und expliziten Inhalten fernzuhalten“, wenn sie mit diesen nicht konfrontiert werden wollen.

Suchen Nutzer*innen etwa das Musikvideo zu „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus, so hat ihnen Google vormals automatisch die unzensierte Version des Clips ausgespuckt, wie der Suchmaschinenhersteller als Beispiel angibt. In der ungeschnittenen Version des Videos ist Cyrus' entblößte Brust zu sehen. MUM soll nun „die Absicht und den Kontext von Suchanfragen besser verstehen“ und weniger explizite oder gewaltsame Inhalte in den Vordergrund rücken.

Dank BERT, das 2019 von Google eingeführte Suchmaschinen-Update, konnte das Auftreten unerwarteter schockierender Inhalte bereits um 30 Prozent reduziert werden. MUM soll nun noch weniger expliziten Content zeigen.

Abbau von Stereotypen

Außerdem verfolgt Google mit MUM ein weiteres Ziel: Der Techkonzern möchte Vorurteile des Suchalgorithmus in Bezug auf beispielsweise Ethnizität, Geschlecht oder Gender mittels des KI-Updates ausmerzen. Denn die Fehlinterpretation einer Suchanfrage könne Suchende nicht nur schockieren. Sie könne wie BERT auch dazu beitragen, dass sich schädliche Stereotype im Netz und außerhalb weiterverbreiten.

Wie genau MUM Vorurteile bei Suchanfragen meiden möchte, hat Google allerdings nicht verraten.