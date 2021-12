Google Maps testet neue Funktion für schnelleres Suchen

Wer in einer Stadt mehrere Erledigungen abzuarbeiten hat, sucht wahrscheinlich nach mehreren Adressen gleichzeitig. In Google Maps gibt es zwar die Möglichkeit die Adressen in verschiedenen Listen zu speichern. Eine eigene Leiste für temporäre Bookmarks gibt es aber nicht - noch nicht.

Denn erst kürzlich ist bei manchen User*innen eine diesbezügliche neue Funktion aufgetaucht. Dabei können mehrere Adressen in einem so genannten Dock am unteren Rand der Kartenansicht angeheftet werden.