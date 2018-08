Google Pixel 3 soll am 9. Oktober vorgestellt werden

Wie Bloomberg berichtet, soll Google seine kommenden Smartphone-Modelle Pixel 3 und Pixel 3 XL am 9. Oktober im Rahmen eines Events in New York vorstellen. Genannt wird das Datum in einem Artikel, der sich eigentlich um die kommenden iPhones dreht. Das Datum wurde demnach von Personen genannt, die mit der Sachlage vertraut sind. Google selbst wollte sich nicht dazu äußern.

In den vergangenen Tagen und Wochen sind zahlreiche Leaks der größeren Version Pixel 3 XL aufgetaucht. Hintergrund könnte sein, dass ein ukrainischer Händler das Gerät bereits zu Wucherpreisen im Netz anbietet.